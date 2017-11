Aktor ber om ni års fengsel for drapsforsøk med brekkjern

NTB Innenriks

Mannen i 40-årene er tiltalt for å ha forsøkt å drepe sin tidligere kone ved å slå henne med et brekkjern. Den tiltalte 40-åringen nekter straffskyld for drapsforsøk, Fædrelandsvennen.

Han erkjenner at han hadde med seg et brekkjern, men kan ikke huske at han slo kvinnen med det. Aktor i saken, Dennis Danielsen, mener på sin side at drapsforsøket var planlagt.

– Han var innom parkeringshuset i 10-tiden samme dag og så at bilen til fornærmede sto der. Han vet at hun slutter på jobb klokka 16. Han tar med seg et brekkjern som han gjemmer under jakka. Han står klar når fornærmede kommer inn i parkeringshuset, sa Danielsen i sin prosedyre fredag ettermiddag.

Hendelsen skjedde 6. februar.

Kvinnen (41) har forklart at eksmannen slo henne flere ganger med stor kraft. 41-åringen ble sendt til sykehus med kritiske skader, og det var lenge usikkert om hun ville overleve.

Kvinnens bistandsadvokat Hilde Ulland ba om at den tiltalte betaler kvinnen 350.000 kroner i oppreisningserstatning. Det tidligere paret har flere barn sammen, og barnas bistandsadvokat, Åse Johnsen Drabløs, ba om at mannen betaler 150.000 kroner til hver av barna.

