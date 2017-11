– Foreldre som lar barn utsettes for vold i utlandet bør etterforskes

NTB Innenriks

Til NRK forteller hun at det mangler rettspraksis for slike saker i Norge, men at det er på tide at de prøves for retten.

Bredal, som jobber ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), har forsket på hva som gjøres for barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje. Hun anser fortellingene fra koranskolen i Somalia som et «særlig graverende eksempel» på en praksis hun mener bør politietterforskes.

– Hvis foreldrene med vitende vilje har utsatt barna for dette, er det straffbart. Hvis de først senere har fått vite om det barna ble utsatt for, burde de ha forhindret det, sier hun.

To norsk-somaliske ungdommer fortalte onsdag om livet på innsiden av en koranskole i Somalia. Ungdommene ble slått, lenket fast og utsatt for overgrep. Fortellingene fikk innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til å kalle inn flere statsråder til et hastemøte.

Advokatfullmektig Saqib Rizwan, har jobbet med flere saker innen barnevern og utlendingssaker. Han mener det ikke er rettsstridig å sende barn til en skole i utlandet.

– Men hvis foreldre bevisst sender barna til et sted hvor de er klare over at barna vil bli utsatt for vold, bør det etterforskes, sier han.

Han mener de kan etterforskes etter straffebestemmelsen om medvirkning til kroppsskade eller hensettelse i hjelpeløs tilstand, dersom foreldre lar være å hente barn etter at de blir klar over situasjonen.

