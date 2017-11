Tre pågrepet etter trusler om skoleskyting i Bodø

NTB Innenriks

Politiet fikk beskjed om saken torsdag ettermiddag.

– Vi fikk inn en melding om at det var blitt rettet en trussel om skoleskyting på et gitt tidspunkt fredag mot Bodø videregående skole, opplyser stabssjef Bent-Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Rundt klokka 14 aksjonerte politiet mot tre leiligheter i Bodø.

– Tre menn er pågrepet, en i hver leilighet, sier Eilertsen.

Han ønsker ikke å si noe om hva trusselen gikk ut på eller om de tre pågrepne er elever ved skolen.

– Tror dere det var fare for at trusselen skulle gjennomføres?

– Ja, vi tror det var fare for det. Grunnlaget var på et sånt nivå at vi valgte å aksjonere, så får etterforskningen vise hvilken hensikt og kapasitet de har hatt, sier han.

Politiet bekrefter at de har gjort beslag under aksjonen, men vil ikke si noe om de har beslaglagt våpen.

(©NTB)