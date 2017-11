Tom Cruise har forlatt Rogaland og Preikestolen

NTB Innenriks

Ifølge NRK, vinket han torsdag ettermiddag til fotografene, før han gikk inn i privatflyet på Stavanger lufthavn Sola.

Utfordrende værforhold

Cruise ankom Stavanger søndag kveld, og det amerikanske filmteamet rakk å filme noen snutter i strålende sol mandag ettermiddag. Tirsdag satte dårlig vær imidlertid en stopper for opptakene, mens Cruise igjen var i aksjon på Preikestolen onsdag.

Torsdag morgen var det uklart om været nok en gang ville stå i veien for opptakene, men ifølge VG fikk produksjonstemaet i titiden klarsignal til å lande ved fjellplatået.

Scenene som spilles inn på Preikestolen, er spådd å få en sentral rolle i «Mission Impossible 6». Filmteamet har opplyst at Cruise skal klatre de siste meterne opp til toppen av fjellet, i det som trolig blir avslutningsscenen i filmen.

Kjent for å gjøre egne stunts

Det har lenge vært kjent at hovedrolleinnehaver Tom Cruise skulle spille inn scener på Preikestolen, og de siste dagene har man kunnet se ham henge utenfor Preikestolen i en vaier og klatre opp de siste meterne langs fjellveggen. Hollywood-stjernen er kjent for å gjøre sine egne stunt.

Under flere av opptakene har også en annen mann hengt under Cruise, men det har tidligere vært usikkert om dette var en annen skuespiller eller en person i crewet.

Nok en Hollywood-stjerne på Preikestolen

Det viser seg at Tom Cruise ikke er den eneste stjernen som har svingt seg fra Preikestolen i det siste. En tidligere «supermann» er også med på innspillingen.

Henry Cavill, som blant annet er kjent fra rollen som Clark Kent/Supermann i «Man of Steel» og «Batman vs. Superman», la torsdag ut et bilde av seg selv hengende i vaiere utenfor Preikestolen, skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge IMDB er Cavill også på filmens rolleliste.

– Jeg setter sånn pris på alle de fantastiske stedene denne filmen har tatt meg med til og alle de ville og fantastiske tingene jeg har blitt spurt om å gjøre, skriver Cavill under bildet, som er lagt ut på Instagram.

