To tredeler av de stjålne vikinggjenstandene har kommet til rette etter museumstyveriet i Bergen

Det opplyser Universitetsmuseet på Facebook.

To menn ble torsdag framstilt for varetektsfengsling etter at de ble pågrepet og siktet for å ha brutt seg inn på Universitetsmuseet i Bergen i august og stukket av med 400 gjenstander fra vikingtiden og jernalderen.

Den første av de to mennene er tidligere straffedømt og uføretrygdet. Ifølge Bergens Tidende ba aktor om fire uker varetektsfengsling, mens mannen ba om å bli satt fri. Mannens forsvarer, Tore Johan Sørland, sier klienten vedgår delvis straffskyld.

Ifølge Sørland fikk politiet medhold i å varetektsfengsle mannen, med to uker i isolasjon.

Forsvararen til den andre siktede, Richard von der Fehr, ville ikke opplyse om hvordan han stilte seg til siktelsen, melder avisa.

Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører.

Det var mandag 14. august de museumsansatte oppdaget at noen i løpet av helgen hadde tatt seg inn i museet via et stillas og et vindu i sjuende etasje. Flere hundre uerstattelige gjenstander var borte.

