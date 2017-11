To personer pågrepet for museumsbrekk i Bergen

NTB Innenriks

Ifølge Bergensavisen blir de to pågrepne framstilt for varetektsfengsling torsdag. Politiet skal ha beslaglagt flere gjenstander som stammer fra tyveriet.

En natt i august tok tyver seg inn i sjuende etasje på museet via et stillas og et vindu og stakk av med over 400 gjenstander fra vikingtiden.

Politiadvokat Linn Revheim ønsker ikke å kommentere saken eller fengslingsmøtet som går for lukkede dører. Den første som ble fremstilt for varetektsfengsling er en mann i begynnelsen av 40-årene fra Bergen.

