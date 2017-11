Stoltenberg: -Grete brøytet vei

NTB Innenriks

Berget døde torsdag formiddag, opplyser familien hennes i en melding på Facebook.

– Vår kjære Grete sovnet stille inn i hjemmet klokken 09. i morges, med flokken sin rundt seg. Elsket og savnet, skriver familien.

Berget etterlater seg mann og to voksne døtre.

Statsråd i Brundtlands regjering

Den rikspolitiske karrieren startet da hun ble nestleder i AUF. Berget var deretter personlig rådgiver for Gro Harlem Brundtland, før hun i 1991 ble spurt av Brundtland om å bli barne- og likestillingsminister. Den jobben hadde hun fram til 1996.

Det hun kanskje særlig blir husket for, var innføringen av en egen fedrekvote ved fødselspermisjon. Hun var også den første kvinnen som fikk barn og tok ut permisjon mens hun satt som statsråd.

Tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg sier han vil savne sin gode venn, som han ble kjent med da de begge var aktive i AUF på 1980-tallet. Han som leder, hun som nestleder.

– Vi jobbet sammen i politikken, sloss mange kamper, og vi satt sammen i regjering på 1990-tallet. Hun var et varmt og godt menneske, og så var hun en enestående politisk håndverker. Hun ikke bare viste vei, men hun brøytet vei, sier Stoltenberg.

-Omstridte reformer

Stoltenberg mener Bergets politiske arv særlig handler om pappaperm, partnerskapsloven for homofile og at hun sto på for utbygging av flere barnehageplasser.

– Da hun fikk dette på plass, var det veldig omstridte reformer. Det er ting som forandret livet til nordmenn i mange generasjoner og som har gjort Norge til et bedre land, sier han.

Stoltenberg husker også hvordan Berget ga klar beskjed om at han burde støtte henne mer i regjeringen når det gjaldt å kjempe for barnehageplasser og hvordan hun kunne kritisere ham for å være for slapp når det gjaldt likestilling og kvinners rettigheter da de jobbet sammen i AUF.

-Forkjemper for moderne familiepolitikk

Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, minnes den tidligere Ap-statsråden som en av de store forkjempere for kvinners rettigheter og moderne familiepolitikk.

– Vi som nyter godt av barnehage, pappaperm og likestilling har mye å takke Grete Berget for. Hun skrev historie med sitt arbeid. Vi lover å føre arven og kampen videre, skriver Giske på Twitter.

Etter fire påfølgende år som informasjonssjef i Arbeiderpartiet ble Berget først rådgiver og senere generalsekretær i Europabevegelsen. De siste årene jobbet hun som seniorrådgiver ved informasjonsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Åpen om kreften

Berget fikk diagnosen brystkreft i 2000. Hun startet behandling og var kreftfri i tolv år før kreften kom tilbake i 2012. Hun var selv åpen om sykdommen, og fortalte i et intervju med Dagbladet om at spredningen var så stor at det ikke lenger var håp om at hun kunne bli frisk.

– Det har vært kjent at Grete har hatt kreft. I sommer ble det bestemt at cellegiftbehandlingen skulle opphøre; det var ikke flere behandlingsalternativer. Det førte til en dramatisk endring av hennes sykdomsbilde de siste månedene og spesielt de siste ukene. Familien bruker nå tid til å ta hånd om hverandre, sier Grete Bergets mann, Per Ritzler, til VG.