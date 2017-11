Regjeringen vil inndra pass til barn i fare for å havne på koranskole

NTB Innenriks

– Dersom det er grunn til å være redd for at familier planlegger å ta med seg barn ut av landet og sende dem til koranskoler av denne typen, så må vi vurdere muligheten for å inndra passet til barnet, sier integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Detaljer i hvordan dette kan gjennomføres vil bli diskutert og utredet i løpet av de neste to ukene.

Tiltaket kom på bordet under en mini-regjeringskonferanse som Listhaug kalte inn til etter at ungdommer som har vært på koranskole i Somalia fortalte rystende historier om mishandling til NRK onsdag. Sju statsråder og en statssekretær fra åtte departement deltok på møtet.

Ungdommene har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder. En av dem fortalte hvordan lenker og kjettinger ble festet til anklene, en annen om hvordan han ble slått med stokker til han besvimte.

(©NTB)