KrF-topp vil ha ny regjeringsdiskusjon dersom Venstre går inn

Grøvan er nestleder i KrFs gruppestyre og stortingsrepresentant for partiet, som samles til nytt landsstyremøte fredag.

Han er en av flere i KrF som har tatt til orde for at landsstyrevedtaket om å utelukke et regjeringssamarbeid med Frp, må diskuteres på nytt.

– Dersom Venstre velger å gå inn i regjeringen, oppstår det en ny politisk situasjon i Stortinget. Da mener jeg at vi i alle fall må ta opp samarbeidsdiskusjonen på nytt, sier han til Dagens Næringsliv.

Han får støtte fra nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Allerede i dag er det tillitsvalgte i KrF som tar til orde for at vi sammen med Venstre må gå i regjering med Høyre og Frp. At det da vil bli en åpen debatt i partiet dersom Venstre går inn, ser jeg på som helt naturlig, sier Ropstad til avisen.

Foreløpig er det uklart hva partileder Knut Arild Hareide vil si til KrFs landsstyre om situasjonen dersom Venstre går inn i regjering. Men etter det DN erfarer vil han gjenta at landsstyrevedtaket står fast.

