Høyre størst på ny meningsmåling

På ett år har Ap falt med 11 prosentpoeng på Opinions målinger.

– At Ap ikke har klart å mobilisere i høst, henger sammen med et dårlig halvår. For å komme seg ut av det må Arbeiderpartiet på banen og snakke om politikk igjen. I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå. Det begeistrer selvfølgelig ikke velgerne, sier daglig leder Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SV og Senterpartiet kan notere en liten framgang, på henholdsvis 1,4 og 0,6 prosentpoeng til 7,3 og 11,2 prosents oppslutning i målingen.

De siste årene har tradisjonelt store sosialdemokratiske partier i Europa nærmest kollapset. Tidligere partisekretær Martin Kolberg i Ap har advart mot at det samme kan skje her. Men Gerhardsen deler ikke den frykten.

– Jeg har ingen grunn til å tro at Arbeiderpartiet nå er inne i samme dårlige trend som vi har sett i en del andre land, sier hun.

De øvrige partiene har følgende oppslutning (endring fra sist måling i parentes): Høyre 25,7 (-1,0), Frp 14,9 (som sist), KrF 4,0 (-0,1), Venstre 4,3 (+0,2), Rødt 2,8 (+0,6) og MDG 3,8 (-1,1).

Meningsmålingen er basert på 956 intervjuer foretatt mellom 31. oktober og 6. november. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.

