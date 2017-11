Castingbyrå: Amerikanske «Skam» skal spilles inn Austin

NTB Innenriks

Castingbyrået Vicky Boone opplyser til Aftenposten at serien skal spilles inn i Austin.

Et skjema for påmelding til audition til serien er lagt ut i sosiale medier den siste tiden, men flere har spurt seg om dette er ekte. I skjemaet heter det at serien skal foregå i Austin.

– Skjemaet er helt ekte. Vi er castingbyrået for dette prosjektet, men vi kan ikke si noe mer på dette tidspunktet, uttaler byrået.

Selskapet som har rettighetene til «Skam» i USA, XIX Entertainment, bekrefter overfor Aftenposten at produksjonen er i gang, men vil ikke bekrefte om skjemaet er ekte.

Den første versjonen av amerikanske Skam skal sendes neste år på Facebooks TV-tjeneste Watch.

