WWF saksøker staten for å redde ulv i Norge

NTB Innenriks

I høst kunngjorde regjeringen at de godkjenner skyting av til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen under den såkalte lisensjakta i vinter.

I tillegg er det foreslått å jakte på 24 ulv innenfor ulvesonen, noe Klima- og miljødepartementet skal ta stilling til innen nyttår.

WWF mener jakta er i strid med både Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. Onsdag opplyser organisasjonen at de har stevnet staten til Oslo tingrett. WWF krever at norsk ulveforvaltning tar hensyn til internasjonale lover og forpliktelser, samt en midlertidig forføyning som stanser årets jakt umiddelbart.

– Vi kan ikke lenger sitte og se på at myndighetene tillater en lovstridig jakt på vårt mest truede rovdyr. Vi har derfor nå sendt en stevning til Oslo tingrett. Å saksøke staten er et alvorlig skritt å ta, som også kan bli økonomisk risikabelt for oss, men årets jakt er allerede i gang og vi kan ikke vente til enda flere ulver blir skutt og drept, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

Hun viser til at ulven i Norge er rødlistet som en kritisk truet art, og mener at den i henhold til disse lovene som utgangspunkt er totalfredet.

Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv, mener WWF.

