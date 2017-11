Valgforsker: Venstre er blitt en mellomstasjon 

NTB Innenriks

Ifølge foreløpige tall fra Valgundersøkelsen 2017 har partiet de minst lojale velgerne, skriver Aftenposten. Kun 34 prosent av dem som stemte Venstre ved forrige stortingsvalg, gjorde det samme i år. 119.000 av partiets velgere i 2013, gikk i år enten til Ap, MDG, Sp eller SV.

Tross stor velgerflukt, ble partiet reddet over sperregrensen. Ifølge undersøkelsen stemte 39 prosent av årets Venstre-velgere Høyre ved forrige stortingsvalg.

– Her får du nok en bekreftelse på at det har vært en god del taktisk stemmegivning. En god del har nok fulgt oppfordringen om å stemme Venstre for å redde flertallet for borgerlig side, sier valgforsker Bernt Aardal, som sammen med Johannes Bergh står bak undersøkelsen.

Partileder Trine Skei Grande mener Aardal overdriver påstanden om taktisk stemmegivning.

– Han har ikke noe bevis eller belegg for å si det. Vi få jo mange tilbakemeldinger om at folk stemte Venstre fordi vi var tydelige på hvilken statsminister vi ville ha, men sto for en grønnere og mer liberal politikk, som de ville ha, sier hun.

