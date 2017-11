SSB-sjefen skal i nytt møte med Siv Jensen fredag

NTB Innenriks

Sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk ut bakveien fra Finansdepartementet etter et om lag to timer langt møte med Jensen onsdag morgen.

Et par timer senere sendte hun ut en kort uttalelse:

– Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser fram til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, het det i e-posten.

Meyer er ikke tilgjengelig for å svare på flere spørsmål om møtet, og SSB har ingen ytterligere informasjon nå, opplyser pressekontakt Kristin Fredriksen til NTB.

Brukte bakdør

Meyer var ute i god tid til møtet som skulle starte i Finansdepartementet klokka 8.15. På forhånd var det ventet at SSB-sjefen ville komme med sitt forslag til løsning på striden rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meyer forlot ifølge journalistene på stedet møtet i 10-tiden via en bakdør.

– Vi har mange utganger, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Eva Karin Dahle Rabben, til Aftenposten.

Andre møte

Dette er andre gang på en ukes tid at Meyer måtte møte hos Jensen for å redegjøre for omstillingsprosessen. Forrige mandag ble hun kalt inn for å orientere om arbeidet, men ingen konklusjon ble trukket.

SSB er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.

(©NTB)