SSB-ansatte skuffet etter nytt møte

– Det er en stor belastning for de ansatte ikke å vite hva som skjer, sier nestleder Henrik Holck Johannessen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Statistisk sentralbyrå til Dagens Næringsliv.

Onsdag var SSB-sjef Christine Meyer i sitt andre møte med finansminister Siv Jensen (Frp) om den betente striden om veien videre for det statlige statistikkbyrået. Etter møtet omtalte Meyer situasjonen som komplisert og sa at de trengte mer tid og et nytt møte førstkommende fredag.

– Det er stor usikkerhet blant alle ansatte om hva som nå skjer. Ettersom prosessen er satt midlertidig i ro, er det nok en del som er skuffet over at det ikke kommer en avklaring i dag, sier Johannesen.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de ansatte fortsatt har tillit til sjefen.

SSB er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.

