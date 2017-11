Oslo Børs opp tross stort Norwegian-fall 

NTB Innenriks

Norwegian-aksjen gikk ned med hele 7,5 prosent, og omsettes nå for under 200 kroner for første gang siden september.

Nedgang ble det også for flere av de andre største selskapene på hovedstadsbørsen. Statoil endte ned 0,2 prosent, Yara endte ned 0,9 prosent, og Norsk Hydro endte ned 0,86 prosent.

Seadrill, som ble dagens vinner etter stigning på over 21 prosent, reddet imidlertid oppgangstrenden på hovedindeksen. Det gjorde også dagens mest omsatte, Marine Harvest (+1,6 prosent), og Telenor (+0,7 prosent).

Dagens sluttnotering på 822,17 poeng er historisk høy, og utgjør ifølge E24 den 50. børsrekorden som er satt hittil i 2017. Det utgjør nesten et snitt på én poengrekord hver uke.

Litt tråere gikk det på de toneangivende børsene rundt om i Europa. FTSE 100 i London steg med 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt falt marginalt med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosent.

En forklaring på oppgangen på Oslo Børs i det siste kan være oljeprisen, som tirsdag nådde sitt høyeste nivå på to år.

Onsdag falt den imidlertid noe igjen, og et fat nordsjøolje ble ved 17-tiden omsatt for 63,13 dollar fatet. Den amerikanske lettoljen gikk på samme tidspunkt for 56,54 dollar fatet.

