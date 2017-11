Mann dømt til 15 års fengsel for knivdrap i Narvik

NTB Innenriks

Det melder Fremover.

Den nå 24 år gamle mannen sto tiltalt for drap på 21 år gamle Martin Bjørge Liebraathen fra Jessheim og drapsforsøk på en 20-åring fra Harstad under en biltur mot Narvik 1. november i fjor.

Ifølge obduksjonsrapporten ble Liebraathen drept med 17 knivstikk bakfra da de tre satt i en bil i forbindelse med en mindre narkotikatransaksjon. Også det andre offeret ble påført skader, men reddet livet.

Den tiltalte meldte seg for politiet og sa at han knivstakk de to i selvforsvar, men da rettssaken startet i Ofoten tingrett i Narvik i slutten av oktober, erkjente den tiltalte straffskyld for drap og delvis straffskyld for drapsforsøk.

Aktor Jorild Steindal ba om 15 års fengsel for den tiltalte.

24-åringen er funnet skyldig i både drap og drapsforsøk. Han er i tillegg dømt til å betale nærmere 700.000 kroner i erstatning og oppreisning til pårørende og til mannen som overlevde.

(©NTB)