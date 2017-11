NTB Innenriks

Ved 19.30-tiden tirsdag fikk politiet melding om at en person hadde skutt med et våpen ut av vinduet på et hus i Heggedal i Asker.

Ingen skal være truet eller skutt, skriver Politiet i Oslo på Twitter.

Politiet har satt inn et helikopter, og bevæpnet politi prøver å komme i kontakt med mannen, som ikke ønsker å forlate huset.

– Vi ønsker naturligvis å få kontroll på et eventuelt våpen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

(©NTB)