Helsedirektoratet: Fastleger må slutte med ulovlig gebyrinnkreving

En forskriftsendring fra 2016 skulle sette en stopper for at pasienter ved en rekke legekontorer måtte betale en gebyr for SMS-bestilling av timer. Helfo varslet da at fastleger umiddelbart måtte slutte med innkrevingen, skriver Dagens Medisin.

Firmaet HelseRespons, som leverer systemet med SMS-bestilling til mange av landets legekontor, mente tjenesten var innenfor loven. Legeforeningen etterlyste en juridisk avklaring, og Helsedirektoratet varslet at de skulle se på saken.

– Dette er et regelverk som er vanskelig å formidle utad. Vi har jobbet mye med å forankre vår juridiske forståelse internt og eksternt. Vi beklager at det har tatt såpass lang tid, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Onsdag sendte Mathisen ut brev til alle landets fastleger, kommuner, avtalespesialister og regionale helseforetak der reglene for pasientbehandling presiseres.

Der heter det at «pasienter ikke skal betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten».

Forbudet gjelder blant annet innkreving av SMS-gebyr på bestilling av legetime og gebyr fra pasienter som betaler med kort.

