Studie: Miljøfartsgrense har ingen effekt på miljøet

Studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) har gransket effekten av miljøfartsgrensen i Oslo fra 2004 til 2015, og kommet fram til at den ikke har en effekt på miljøet. Det skriver Aftenposten.

Masteroppgaven kommer samtidig som Statens vegvesen gjeninnførte miljøfartsgrensen 1. november.

Studentene trekker fram at når fartsgrensen reduseres fra 80 til 60 kilometer i timen, reduseres kjørehastigheten kun med 5,8 kilometer per time, noe som ikke har effekt på lokal forurensing.

De konkluderer også med at Oslo samfunnsøkonomisk taper 30 millioner kroner for hver vinter miljøfartsgrensen benyttes.

– Vi har beregnet at 60.000 biler i gjennomsnitt bruker 40 sekunder mer. Med en timepris som tar utgangspunkt i hva en norsk arbeider sitter igjen med etter skatt, og der vi regner halvannen person per bil, havner vi på 30 millioner kroner i året, forklarer førsteamanuensis og veileder Torfinn Harding ved NHH.

Ida Nossen, fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region Øst, sier de ikke ville benyttet seg av miljøfartsgrensen om den ikke hadde hatt effekt på miljøet. De har ikke lest NHH-studien, men legger beregninger fra blant annet Norsk institutt for luftforskning (NILU) til grunn.

