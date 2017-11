Sterk vind stanset Tom Cruise – tirsdagens innspilling avlyst

NTB Innenriks

Superstjernen Tom Cruise er i Rogaland for å spille inn stuntscener på toppen av det berømte fjellplatået. Etter planen skulle tirsdag være første hele innspillingsdag, men sterk vind gjorde det til tider vanskelig å lande med helikopter.

I morgentimene ble innspillingen utsatt, før den til slutt ble avlyst for dagen. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det fløyet inn en vindmåler på stedet rundt klokka 12 som viste at vinden var for sterk til å gjøre opptak.

Det er satt av tre dager til opptakene på Preikestolen. Det skal blant annet spilles inn en scene hvor Cruise skal klatre opp de siste meterne på fjellet. Skuespilleren er kjent for å gjøre sine egne stunts og ble tirsdag fotografert da han hang i et tau utfor stupet.

De siste dagene har helikoptre kjørt i skytteltrafikk opp til Preikestolen for å rigge til innspillingen.

(©NTB)