Statens strålevern skuffet etter solariekontroll

Foreløpig er bare 70 prosent av tallene fra storkontrollen klare, men strålevernet er likevel tydelige på at resultatet ikke er tilfredsstillende.

– Det er omfattende brudd på regelverket, til tross for at bransjen har hatt god tid på å innrette seg, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern til NRK.

I fjor ble det innført 18-årsgrense for bruk av solarium, men over halvparten av solstudioene som er kontrollert, har ikke god nok alderskontroll, skriver kanalen.

– Det er ekstra skuffende fordi vi vet at risikoen for å få hudkreft er ekstra høy for dem som starter med solarium i tidlig alder, sier Kofstadmoen.

Ved 55 prosent av de undersøkte solstudioene fikk ikke kundene god nok informasjon om helsefarene ved å ta sol.

Styreformann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen, er uenig i Strålevernets konklusjoner. Han sier at bransjen støtter opp om kravet om god informasjon og forsøker så langt det er mulig å etterleve regelen om 18-årsgrense.

– Vi tror det er en betydelig del av bransjen som har en tilfredsstillende form for alderskontroll, sier han.

Han mener Strålevernet håndhever regelverket for rigid, og at de har en agenda.

