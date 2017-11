Større risiko for å dø på jobb for utenlandske arbeidere

NTB Innenriks

Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Den viser at én av tre som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter i perioden 2012–2016, hadde utenlandsk statsborgerskap.

– Analysene som Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort, tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske, skriver Arbeidstilsynet.

Rapporten viser at mange av de utenlandske som skader seg har risikofylte arbeidsoppgaver som riving og renovering.

– Hovedforklaringen ser ut til å være at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Av de utenlandske som omkom, hadde alle vært ansatt i mindre enn fire år hos arbeidsgiver, og 60 prosent hadde vært ansatt i mindre enn ett år.

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener rapporten stadfester en situasjon som er godt kjent fra før.

– Skal vi ha et godt vernearbeid og en god sikkerhetskultur, er vi avhengig av virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og partsforhold med arbeidsmiljøutvalg der det er naturlig å ta opp slike spørsmål. I dag er det viktigste for mange arbeidsgivere at folk kan komme inn, gjøre en jobb og så ta pengene og løpe, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

(©NTB)