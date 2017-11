Pistolmann i Oslo fengslet i fire uker

NTB Innenriks

Påtalemyndigheten begjærte mannen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av ukene i isolasjon. Grunnlaget for fengslingsbegjæringen var faren for bevisforspillelse. Oslo tingrett tok begjæringen fra politiet til følge, melder VG.

Siktede ba under fengslingsmøtet om å bli løslatt. Han erkjente straffskyld for å ha hatt våpenet på seg og for å ha avfyrt flere skudd i Oslo sentrum

Mannens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, opplyste i retten at hans klient har forklart til politiet at han hadde ruset seg i flere dager forut for hendelsen og ikke husket stort av hva han hadde gjort denne helgen, ifølge TV 2. Siktede kan derfor ifølge sin forsvarer ikke gjøre rede for hvordan han fikk tak i våpenet.

Vitner ringte inn om den tilsynelatende rusede mannen som skjøt mot flere bygninger i Oslo sentrum i morgentimene søndag. Politiet ble varslet like over klokka 9. Da hadde han tatt tilhold bak Domkirken i Oslo.

– Vi har ved hjelp av vitner og videobilder fått opplysninger om at han kom til Stortorget kort tid før han begynte å skyte. Før vi fikk melding om hendelsen, beveget han seg litt rundt i området. Han ble pågrepet i parken bak Domkirken, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

Politiet bevæpnet seg i forbindelse med hendelsen, og pågripelsen av mannen søndag formiddag var ikke udramatisk.

– Han ble anmodet om å legge fra seg våpenet, men etterkom ikke det helt uten videre. Det kom til en liten konfrontasjon som endte med at han valgte å legge fra seg våpenet, opplyste Hekkelstrand.

Det ble ikke løsnet skudd under pågripelsen.

