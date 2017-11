Oslo Børs fortsetter oppover

NTB Innenriks

Omsetningen endte på 5,72 milliarder kroner, og Statoil toppet som vanlig listen over omsatte selskaper. Totalt skiftet aksjer for 820 millioner kroner hender i selskapet mandag. Kursen endte opp 1,8 prosent.

Dagens vinner blant de mest omsatte på hovedindeksen var DNO som økte med 5,9 prosent. Dagens taper var Yara som falt 2,2 prosent.

Norsk Hydro falt 0,5 prosent, Telenor falt med 0,3 prosent, mens DNB steg med 0,9 prosent.

Det var røde tall på de toneangivende aksjeindeksene i Europa. FTSE 100 i London falt 0,7 prosent, det samme gjorde DAX 30 i Frankfurt, mens CAC 40 i Paris falt en halv prosent.

Prisen på nordsjøolje var tirsdag oppe i 64,6 dollar fatet, men falt utover dagen. Ved børsslutt ble nordsjøoljen omsatt for 63,8 dollar fatet, noe som er 80 cent mer enn på samme tid mandag, men likevel et fall på 0,8 prosent i løpet av handledagen. Et fat amerikansk lettolje ble ved børsslutt omsatt for 57,1 dollar.

