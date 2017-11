NHO aksepterer politisk streik i Oslo-området

NTB Innenriks

– NHO aksepterer at den politiske aksjonen som fagforeninger i Oslo-området har varslet den 15. november, kan gjennomføres. Alle kan trygt delta, uten å frykte at de skal bli utsatt for sanksjoner eller represalier verken fra NHO eller arbeidsgiver, skriver LO i en pressemelding.

Ifølge FriFagbevegelse planlegger fagforeninger i Oslo-området en streik onsdag 15. november som skal vare fra klokken 13 og ut arbeidsdagen.

– Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i hånden, skriver fagforeningene i oppropet til streiken.

NHO opplyser at de dropper å ta saken inn som en hastesak i Arbeidsretten etter å ha fått et varsel om streiken fra LO. Saken blir likevel tatt inn for Arbeidsretten som en ordinær tolkningstvist. NHO ønsker å få avklart om arbeidstakere lovlig kan forlate arbeidsplassen for å delta på aksjoner på oppfordring fra foreninger som ikke er tariffpart.

