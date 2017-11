Mann alvorlig skadd i tunnelulykke i Bergen

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om ulykken som skjedde i Risnestunnelen på E16, klokken 6.43 tirsdag morgen.

– Det har vært en kollisjon mellom en personbil og en varebil. Det var kun én person i hver bil, opplyste operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB i 7-tiden tirsdag.

Begge ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus med ambulanse. I 9-tiden tirsdag melder sykehuset at en av de involverte, en mann i 20-årene, er alvorlig skadd. Den andre involverte, en mann i 30-årene, er lettere skadd.

Politiet opplyser på Twitter at ulykken inntraff da personbilen kom over i motgående kjørefelt. Kjøretøyene fikk store materielle skader i kollisjonen, og politiet opplyser at veien vil være stengt inntil videre.

