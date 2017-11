Kommune ønsker flere flyktninger – får nei av staten

NTB Innenriks

I løpet av 2018 skal 4.292 flyktninger bosettes, men ifølge NRK blir de kun fordelt over 210 kommuner. I år tok 411 kommuner imot flyktninger.

For Smøla kommunes del handler det om at kommunen har for få innbyggere (2.160) og ingen langvarig erfaring med å ta imot flyktninger. Derfor er de ikke kvalifisert til å ta imot flyktninger til neste år.

– Jeg forstår ikke det nivået de legger seg på. Små kommuner har lettere for å integrere flyktninger. Det ser vi jo her, sier ordfører på Smøla, Roger Osen (Ap).

Smøla har bare seks arbeidsledige personer og har gode resultater på introduksjonsprogrammet. Siden flyktningkrisen for to år siden har kommunen bosatt 42 flyktninger.

– Små kommuner hev seg rundt, bygget opp et apparat og bygget opp fra grunnen. At vi etter så kort tid må begynne å legge ned igjen, overrasker meg, sier ordføreren.

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forsvarer praksisen. Hun mener kommunene som ikke mottar nye flyktninger, heller bør se på det som en mulighet.

– De har nå en lomme og god mulighet til å satse fullt på kvalifisering og få flere over i arbeid og utdanning, sier hun.

(©NTB)