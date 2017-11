Jordskjelv nær Bergen

NTB Innenriks

– Jeg kan se at det har vært et skjelv. Det er tydelige utslag både på målestasjonen vår på Ask på Askøy og på Geofysisk institutt i Bergen, sier Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap ved UiB til Bergens Tidende.

Ifølge Norsk nasjonalt seismisk nettverk (NNSN) hadde jordskjelvet en styrke på 3,8. Det inntraff klokken 09.46 og hadde episenter vest for Øygarden.

En av dem som merket skjelvet, var Stine Rob (21), som bor i Lille Øvregaten i Bergen sentrum.

– Vi satt og spiste frokost, og så begynte det å klirre i glassene på bordet og riste i hele huset, sier hun til BT.

Richard Sørensen, som bor på Ågotnes i Fjell kommune, fikk også føle skjelvet på kroppen.

– Det var skikkelig ekkelt. Først var det ett smell, og så et smell til. Hele blokken ristet, sier han til NRK.

NNSN ber folk som har merket jordskjelvet om å fylle ut et skjema på skjelv.no og fortelle om opplevelsen.

