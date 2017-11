Ap vil stemme for hurtigbehandling av Afghanistan-forslag

NTB Innenriks

I et gruppestyremøte onsdag morgen besluttet Arbeiderpartiet at de vil stemme for en hurtigbehandling av saken, skriver VG.

Opposisjonen ber dessuten utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om å komme til Stortinget og redegjøre for sikkerheten i Afghanistan, skriver avisen.

SV fremmet tirsdag et forslag om at Stortinget må hurtigbehandle et spørsmål om umiddelbar stans av returene inntil man har sett nærmere på sikkerheten i Afghanistan.

Saken gjelder de såkalte oktoberbarna. Dette er afghanske ungdommer som kom hit som mindreårige, og som fikk midlertidig opphold fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter fyller de 18 år i høst og kan dermed sendes til Kabul, selv om de ikke opprinnelig kommer fra den delen av landet.

