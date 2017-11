43-åring erkjenner å ha knivdrept kona

NTB Innenriks

Knivstikkingen fant sted på en gangvei på Trosterud i juni i fjor. Flere personer var vitne til knivstikkingen, og mannen ble pågrepet i direkte tilknytning til åstedet.

– Han forstår at han har straffansvar for de handlingene som førte til konas dødsfall og erkjenner straffskyld for drapet, sier mannens forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, til VG.

Mannen er også tiltalt for mishandling av ektefellen og en datter i perioden fra 2003 til 2016, men han nekter delvis for at dette har skjedd. I retten tirsdag forklarte datteren seg om en tid preget av vold i hjemmet etter at familien kom til Norge som asylsøkere i 2013.

Den tiltalte mannen er norsk statsborger, opprinnelig fra Afghanistan. Kona var russisk statsborger. Tiltalen lister opp hvordan mannen skal ha utført vold og kommet med trusler, krenkende utsagn og lagt begrensninger for ektefellens bevegelser.

En gang skal han ha kjøpt en flybillett til Russland til henne, kjørt sammen med henne til Oslo lufthavn og sagt at han skulle drepe henne om hun kom tilbake. Ifølge tiltalen har mannen slått, holdt og ristet henne, tatt kvelertak på henne, holdt en kniv mot halsen hennes, og kontrollert hvor hun var, hvem hun var sammen med og nektet henne å besøke venner.

Rettssaken mot mannen er berammet fram til 15. november.

(©NTB)