Tidligere statsråder slutter seg til søksmålet mot staten

NTB Innenriks

Flere tidligere statsråder er medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon, skriver Dagsavisen. Blant dem er Werner Christie som var helseminister under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

– Jeg støtter søksmålet fordi det tvinger fram en debatt om hvorvidt oljepolitikken er i samsvar med overordnede menneskerettigheter om trygghet mot usunne helseforhold og miljøødeleggelser, sier Christie.

Også tidligere statsminister Kåre Willoch og Rakel Surlien, som var miljøvernminister i Willochs regjering, er med. Surlien er blant flere som ikke ønsker å ta stilling til søksmålet.

– Som tidligere dommer vil jeg helst ikke ha noen oppfatning om dette søksmålet, sier hun.

Ifølge Greenpeace og Natur og Ungdom ble Grunnlovens paragraf 112 brutt da nye områder i Barentshavet ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 23. konsesjonsrunde. Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

– Det er intet som truer den globale helsen mer enn et sammenbrudd i klimaet. Det vil utløse sult, migrasjon og konflikt med tilhørende fattigdom og elendige leveforhold for millioner. Det igjen vil utløse sykdom og epidemier av dimensjoner vi aldri tidligere har sett på planeten, fortsetter Christie.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 14. november.

