Statoil investerer for økt produksjon på Fram-feltet

Selskapene bak Fram-lisensen skal til sammen investere en milliard kroner i en ny gassmodul på Troll C-plattformen som skal bidra til å øke produksjonen, opplyser Statoil.

– Statoil er glad for at vi sammen med partnerne har tatt en investeringsbeslutning for dette strategisk viktige prosjektet, sier direktør for undervanns- og ombyggingsprosjekter Siv Irene Skadsem i Statoil.

Aibel har fått oppdraget med å bygge den nye gassmodulen.

– Kontrakten har en estimert verdi på over 600 millioner kroner. Aibel i Bergen vil ha ansvaret for engineering, og modulen vil bli fabrikkert i Aibels verksted i Haugesund. Arbeidet er påbegynt, og prosjektet tar sikte på oppstart i slutten av 2019, opplyser Statoil.

Statoil eier 45 prosent av Fram-lisensen. De andre selskapene på lisensen er ExxonMobil (25 prosent), Engie E & P (15 prosent) og Idemitsu (15 prosent).

