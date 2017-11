Mange nye anmeldelser – ny serie skal lære barn om overgrep

NTB Innenriks

Anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 16 år har økt med 47 prosent fra 2015 til 2016, ifølge tall som NRK har fått av Politidirektoratet.

Det er anmeldelser i kategorien «seksuell krenkende atferd mot barn» som har økt mest. Kategorien inkluderer nettovergrep der barn ofte blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger på seg selv eller andre foran webkamera.

I 2015 ble det anmeldt 1084 tilfeller av «seksuell krenkende atferd mot barn», mens det i 2016 ble det levert inn 2151 anmeldelser. En oversikt fra politidirektoratet viser at så langt i år har 1394 hendelser blitt anmeldt.

Ny serie for barn

Bivrost Film, i samarbeid med Redd Barna og NRK Super, har produsert en ny serie for barn som tar for seg temaer som seksuelle overgrep, kropp, grenser og rettigheter.

Den nye serien «kroppen min eier jeg» består av fire tegnefilmer. Filmene sendes på NRK Super under deres temadager om seksuelle overgrep 6., 7., og 8. november.

– Målet med serien er å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og grenser, slik at de skal kunne forstå dersom de utsettes for et overgrep, sier Marianne Müller, regissør i Bivrost Film.

– For å få flere utsatte barn til å varsle er det helt nødvendig at de får grunnleggende kunnskap om tematikken, sier Trond Jacobsen, også regissør i produksjonsselskapet.

Viktig å snakke om

Bivrost film og Redd Barna er glade for at filmene skal sendes på NRK Super, slik at flest mulig barn får sett de. Serien er finansiert av Ekstrastiftelsen, Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Viken Filmsenter.

– Å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, at det er viktig og riktig å si ifra. Denne kunnskapen gir også barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser, sier Hildri Gulliksen, sjefredaktør i NRK Super.

