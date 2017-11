Legene vant i Arbeidsretten

NTB Innenriks

Arbeidsrettens flertall mener Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, melder Dagens Medisin.

Flertallet i Arbeidsretten har kommet til at kjennelsen må kjennes ugyldig og at det nå er opp til Rikslønnsnemnda å vurdere om det er grunnlag for justeringer i andre deler av overenskomsten.

Striden står om sykehuslegenes arbeidstid, som var bakgrunnen for den fem uker lange streiken på sensommeren i fjor.

Legene krevde at såkalt rullerende arbeidsplaner skulle inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ville gå med på. Etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, endte saken i Rikslønnsnemnda.

I nemnda fikk Spekter medhold, noe som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten.

(©NTB)