Kraftig passasjervekst hos Norwegian

NTB Innenriks

Veksten er størst på interkontinentale ruter der økningen er på hele 56 prosent.

Totalt reiste 3.148.511 passasjerer med Norwegian i oktober. Det er 381.768 flere – en økning på 14 prosent – enn i samme måned i fjor. Selskapet gjennomførte 99,4 av flygningene, punktligheten var på 78,3 prosent og regulariteten var på samme nivå som i oktober i fjor, men med et mindre fall i punktligheten fra 79,5 prosent i samme periode i fjor.

Den samlede passasjertrafikken økte med 29 prosent, mens kapasiteten er opp 31 prosent. Fyllingsgraden – andelen flyseter med passasjerer på flygingene – gikk i oktober ned med 1,0 prosentpoeng til 87,4 prosent.

– Det er gledelig at et økende antall passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise. Veksten er størst på selskapets langdistanseruter og etterspørselen er stabilt god. Konkurransen er fortsatt sterk og global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

(©NTB)