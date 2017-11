Julehandelen starter tidligere

NTB Innenriks

– Netthandelen øker, og folk vil sikre seg at varene når fram i tide, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel.

– Samtidig er handelen i desember stabil og fortsatt den viktigste måneden for norsk handelsnæring, fortsetter han.

Virke anslår at nordmenn vil handle for rundt 10.700 kroner hver i desember i år. Av dette vil 4.460 kroner gå til dagligvarer og 6.250 vil bli brukt i andre butikker.

Totalt anslår Virke at det vil det bli shoppet for 56,3 milliarder kroner under årets julehandel. I 2016 ble 45,7 prosent av julehandelen i årets to siste måneder gjort unna i november.

Virkes statistikk viser at omsetningen i desember tradisjonelt er 30 prosent høyere enn snittet i resten av året. For varer som leketøy, ur, smykker og bøker, er omsetningen dobbelt så høy i desember som gjennomsnittet for de øvrige månedene.

– Blodig alvor

– Julehandelen er kos, hygge og tradisjoner. Men den er også blodig alvor, sier samfunnspolitisk direktør Harald J. Andersen i Virke til NTB.

For mange virksomheter er det nå resultatet bikker fra minus til pluss, påpeker han.

De siste årene har den amerikanske tradisjonen med å dumpe priser fredagen etter Thanksgiving, høsttakkefesten i november, også kommet hit. Det er en tradisjon som ikke alle er like begeistret for.

– Black Friday er megakampanjen framfor noen. Handelen elsker å selge og elsker kampanjer, men man ser det er et tveegget sverd, fordi det betyr at omsetningen foregår med lavere priser enn ellers og at det påvirker marginene. Man tør ikke la være å være med, sier han.

Også blant folk flest er denne kjøpefesten omdiskutert.

– Det er sikkert mange som kommer hjem med varer de ikke visste at de trengte. Men i våre prognoser har vi lagt inn at vi kommer til å bruke enda mer penger på Black Friday i år enn i fjor, sier Andersen.

Penger ut av landet

Det er likevel andre trender som bekymrer ham mer, nemlig at nordmenn handler mer og mer i utlandet, enten på shoppingreiser eller på nettet. Og trenden øker i alle aldersgrupper, påpeker Andersen.

– Også bestemor er på Amazon.

Virke ønsker å fjerne ordningen med at nordmenn kan kjøpe varer for inntil 350 kroner per pakke i utlandet uten å betale moms.

– KrF har foreslått i sitt budsjett å fjerne denne grensen, og de rødgrønne støtter også dette. Så får vi se hvordan det går med forhandlingene med regjeringen, sier han.

Andersen påpeker at varehandelen totalt utgjør Norges største arbeidsplass, med 370.000 sysselsatte, et tall organisasjonen tror vil falle med ti prosent innen 2030.

Fotballjul

En del av norsk næringsliv har likevel glede av at nordmenn har blikket vendt mot verden, nemlig reiselivsnæringen.

Flere enn før har planer om å reise på juleferie i år, hele 40 prosent, ifølge Virkes analyser. Av disse skal 16 prosent til utlandet. Sol og varme på Gran Canaria eller i Thailand ligger høyt på listen over reisemål i jula, men Virkes direktør for utenlandsreiser Sverre McSeveny-Åril kan også fortelle om en annen trend: Flere har tenkt seg til Manchester.

– Det henger nok sammen med at det er fotballjul i Manchester og Liverpool. Begge lagene har hjemmekamp både Boxing Day (26. desember) og 30. desember. Vi nordmenn er jo veldig glad i engelsk fotball, og vi er glad i å reise, og da er det nok en god del som tenker på å ta turen over, sier han.

(©NTB)