Finanstilsynet skal revurdere boliglånsforskriften

NTB Innenriks

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om forskriften skal avvikles etter planen, eller om den bør videreføres eller justeres.

Finansdepartementet vil at Finanstilsynet gir en vurdering av utviklingen i boligprisene og i norske husholdningers gjeld, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen.

– Vi ber også om at Finanstilsynet vurderer hvordan forskriften har påvirket bankenes utlånspraksis og hvilke effekter de særskilte kravene i Oslo har hatt. Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet, heter det i et brev fra Finansdepartementet.

Det var i desember i fjor at Finansdepartementet fastsatte forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig, eller boliglånsforskriften. Forskriften slo fast at de som kjøper sekundærboliger i Oslo, må ha 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet.

Forskriften satte også opp et krav om at boliglånskundene ikke skal kunne låne mer enn fem ganger inntekten.

(©NTB)