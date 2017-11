20-åring dømt for overgrep mot fem jenter

NTB Innenriks

En 21 år gammel mann er dømt til et halvt års fengsel i den samme saken, skriver Bergensavisen.

Mellom februar og juni 2015 hadde 20-åringen ved flere anledninger seksuell omgang med en jente som var 13 år gammel da forholdet startet. Retten skriver i dommen at forholdet fremstår som ren utnyttelse av en jente i en sårbar situasjon.

Ved ett av tilfellene inviterte den 20 år gamle mannen sin ett år eldre kamerat til å delta i den seksuelle omgangen med jenta, som på det tidspunktet akkurat hadde fylt 14 år.

20-åringen ble også dømt for overgrep mot to andre jenter – en på 13 og en på 14 år. Til sammen var fem jenter fornærmet i saken.

I tillegg til fengselsstraffen er 20-åringen dømt til å betale 325.000 kroner i oppreisning til tre av ofrene.

Begge de dømte fikk straffereduksjon på grunn av at saken ble liggende hos politiet i rundt ett år. Det ble også sett på som formildende at begge tilsto, og at 20-åringen var under 18 år da de straffbare forholdene fant sted.

– Dommen vil trolig bli anket, sier 20-åringens forsvarer, advokat Bertil Christian Hast Rønnestad, til Bergens Tidende.

