Franske ekstremister lar seg inspirere av Breivik

Det siste kjente eksemplet er en gruppe som kaller seg Forsvarskommandoen for det franske folket og fedrelandet (CDPPF). De angriper kvinner med slør eller andre med minoritetsbakgrunn, og har allerede angrepet og såret fem personer ved universitetet Dijon, skriver Aftenposten.

I et lydopptak sendt til en avis bekrefter gruppen at de er direkte inspirert av Breivik, og lover flere angrep.

For noen uker siden avverget fransk politi et høyreekstremistisk terrorangrep i Sør-Frankrike hvor terroristene planla angrep mot politikere og moskeer. Hovedmannen Logan Alexandre Nisin har aldri lagt skjul på sin beundring for Breivik, og administrerer blant annet en Facebook-side som støtter terroristen.

I tillegg er en ung mann ved navn Guillaume M tidligere dømt for å ha lovet å kopiere Breviks angrep.

– Dette viser at vi ikke må undervurdere Behring Breiviks påvirkningskraft. Han kan gjøre comeback som inspirasjonskilde under de rette omstendigheter, sier terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

