Franske ekstremister hevder å la seg inspirere av Breivik

– Dersom det viser seg at organiserte grupper med en offentlig profil støtter Breiviks metoder og hans politiske syn, så er det noe nytt i Vest-Europa. Jeg vet for lite om de franske eksemplene til å si at det er slik. Det er rett og slett for tidlig, sier forsker Jacob Aasland Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Det siste kjente eksemplet avisa viser til, er en gruppe som kaller seg Forsvarskommandoen for det franske folket og fedrelandet (CDPPF). Gruppa har allerede angrepet og såret fem personer ved universitetet i Dijon. De går angivelig etter kvinner med slør eller andre med minoritetsbakgrunn.

I et lydopptak sendt til en avis sier gruppa seg direkte inspirert av Breivik, og lover flere angrep. I slutten av oktober ble åtte menn i Frankrike siktet for planer om Breivik-inspirerte angrep på politikere og moskeer.

I tillegg er en ung mann ved navn Guillaume M tidligere dømt for å ha lovet å kopiere Breviks angrep.

– Dette er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt, sier terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han sier at det siden 2011 har vært relativt få hendelser inspirert av den terrordømte nordmannen i Vest-Europa, så en slik ansamling vil være uvanlig.

