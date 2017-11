NTB Innenriks

Veien åpnet for trafikk i 11-tiden lørdag formiddag.

Den ble stengt for bilberging og opprydning etter at en bil med henger veltet og en semitrailer kjørte i grøfta ved Nydal, nord for Hamar, opplyste Atle B. von Obstfelder til NTB.

(©NTB)