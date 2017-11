Vestfoldbanen fortsatt stengt

NTB Innenriks

– Det var litt mer skade på sporet enn det vi hadde håpet og trodd. Vi håper trafikken er tilbake innen et par timer, men det kan vi ikke si sikkert, sier medievakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB like før klokken 6 fredag.

Nordli sier det vil bli buss for tog i den grad NSB klarer å skaffe nok busser.

– Det kan være vanskelig, men de gjør nok så godt de kan. Det er nok dessverre mange som blir berørt av dette, sier Nordli.

Godsvognen er fjernet og det er noen skader på sporet. Ingen personer ble skadd da en av akslingene på vognen sporet av torsdag kveld.

(©NTB)