Russiske smelteverk forurenser fortsatt i Finnmark

– Miljødirektoratet samarbeider med russiske myndigheter om overvåking av utslippene til luft, og vi møtes jevnlig for å sammenligne resultater, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Forurensningen som kommer fra smelteverksindustrien i de russiske byene Nikel og Zapoljarnyj, stammer fra tungmetaller og svoveldioksid. Den blåses inn over Øst-Finnmark med vinden.

Hittil i år har det imidlertid vært mindre forurensning enn tidligere år, men grenseverdien for svoveldioksid er overskredet et par ganger enkelte steder.

– Resultatene kan i stor grad forklares med vindretningen, som i større grad enn tidligere har transportert forurensningen bort i en annen retning enn over norske områder, sier forsker Tore Flatlandsmo Berglen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Tross at det gjentatte ganger har vært planer om modernisering eller nedleggelse av smelteverksindustrien i de to russiske byene, er det lite sannsynlig at nedleggelse kommer til å skje. Den siste tiden har det vært økende etterspørsel etter nikkel på det globale markedet fordi det er en viktig bestanddel i batterier, og de trengs til elektriske biler.

Russiske medier melder at smelteverkene ikke lenger skal bearbeide fattig konsentrat med høyt svovelinnhold. Det ville i så fall gitt lavere utslipp på Kolahalvøya.

