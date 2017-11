Redningsvest funnet i nærheten av helikoptervraket 

NTB Innenriks

Redningsvesten ble funnet på bunnen ca. 90 meter fra helikoptervraket utenfor Heerodden på Svalbard. Det er foreløpig ikke bekreftet at redningsvesten stammer fra det havarerte helikopteret, ifølge Sysselmannen.

Det var opprinnelig planlagt at hevingen skulle starte fredag formiddag, men fordi Maersk Forza ikke er ferdig med søkene er hevingen blitt utsatt.

– Det er anslått at hevingen vil begynne rundt klokken 14 eller 15, men det er fortsatt usikkert. Dersom de finner noe på bunnen, vil det ta lengre tid. De prioriterer å gjøre søket grundig, sa kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard til NTB fredag formiddag.

Dermed kan det tyde på at hevingen blir ytterligere utsatt.

Strandsøk pågår

Fartøyet Maersk Forza er opprinnelig et offshore konstruksjonsskip med flere bruksområder og er leid inn av Statens havarikommisjon for å delta i arbeidet med å heve det russiske helikopteret som styrtet for en uke siden.

Det foregår fortsatt strandsøk på nordsiden av Isfjorden, men det har ikke blitt gjort noen andre nye funn enn redningsvesten. Den har trolig havnet på bunnen fordi gasspatronen som skal utløses automatisk, ikke er blitt aktivert.

Fraktes til fastlandet

Helikopteret ligger på 209 meters dyp, omtrent 2 kilometer fra land nordøst av Kap Heer.

Vraket vil bli transportert sammen med en representant fra havarikommisjonen til passende fasiliteter på norsk fastland for videre undersøkelser. Ferdskriveren skal undersøkes av russiske myndigheter.

Det var åtte russiske statsborgere om bord i helikopteret da det styrtet, fem var mannskap og tre var passasjerer fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt. En av de omkomne ble tirsdag hentet opp av vannet. De øvrige er ennå ikke funnet.

(©NTB)