Nortura beklager Afghanistan-eksport av sauekjøtt

NTB Innenriks

Det har vakt oppsikt at det norske sauekjøttet endte opp i u-landet, og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har slått fast at dette er helt uakseptabelt.

Styreleder Trine Hasvang Vaag i markedsregulatoren Nortura, sier til Nationen at ingenting tyder på at deres kjøtt har fortrengt lokal matproduksjon i Afghanistan. Samtidig beklager hun eksporten.

– Det er uheldig at kjøttet går til mindre utviklet land. Som representant for norske bønder er vi opptatt av å produsere mat til egen befolkning og at andre land skal kunne gjøre det samme. Vi skal se på hvordan vi kan endre våre rutiner for å unngå slike saker i framtiden, sier Vaag.

Styrelederen sier at deres undersøkelser viser at Afghanistan ikke er selvforsynt og er avhengig av å importere flere kjøttslag. Hun kaller likevel eksporten uheldig, men beskriver det hele som et dilemma.

– I sommer fikk vi samme pris for kjøtt på verdensmarkedet, ja, faktisk litt høyere enn i Norge. Alternativet var at kjøttet skulle gå ut på dato og at vi måtte ha kastet mat. Det er stor overproduksjon i det norske markedet som presser prisene helt i bunn. Vi skal regulere markedet, men vi ønsker å bruke alt som mat. Ikke alle land har preferanse for sau, men det har Afghanistan. Mener Dale virkelig at det var rett å kaste kjøttet? Jeg mener det er et spørsmål som kan stilles, sier Vaag.

(©NTB)