Minstelønn for alle ansatte i hotell- og restaurant 

NTB Innenriks

– Tariffnemnda vedtok fredag delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering, heter det på hjemmesidene til NHO reiseliv.

Det var NRK som først omtalte saken fredag.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift som er besluttet av den uavhengige Tariffnemnda, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen.

157 kroner timen

Vedtaket innebærer at ansatte over 20 år skal ha minst 157 kroner i timen, mens 18-åringer skal lønnes med minst 126 kroner i timen, 17-åringer 112 kroner og 16-åringer 102 kroner, etter det NHO reiseliv erfarer.

Forskriften vil ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Fremmet av LO

Begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen ble fremmet av LO i mai i år. Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni. NHO Reiseliv gikk i sitt høringssvar imot forslaget.

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert.

Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale, skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

(©NTB)