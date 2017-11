Mann tatt med nær 5.000 liter øl og sprit

NTB Innenriks

En tollpatrulje fikk øye på bilen på E6 etter at den hadde krysset grensen mandag ettermiddag. De fikk hjelp av politiet til å få stoppet bilen.

Den 30 år gamle sjåføren innrømmet at han hadde alkohol i lasten, og det viste seg at bilen var fullastet og vel så det. Den tillatte vekten for bilen er på 2,5 tonn, men med lasten veide den 7,6 tonn.

Tollerne fant 3.972 liter øl, 743 liter brennevin og 6.000 sigaretter. Dersom mannen skulle tatt dem med inn i landet lovlig, måtte han ha betalt 583.000 kroner i avgifter.

