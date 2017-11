Ingen løsning etter ny frist for Norske Skog

NTB Innenriks

Det gis ingen ny frist for løsning nå, skriver Dagens Næringsliv. Imidlertid er styreleder Christen Sveaas optimistisk.

– Vi er fortsatt optimistiske og har tro på at vi kan komme fram til en løsning, at de siste brikkene i denne lange prosessen kan falle på plass, sier Sveaas.

Selskapet skriver i en børsmelding at styret er i dialog med eierne av et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i 2115. En løsning med disse to kan redde selskapet fra konkurs.

Ifølge børsmeldingen vil det innen kort tid innkalles til en ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog.

Selskapet har i flere måneder forhandlet med eiere, långivere med pant i selskapets fabrikker og långivere uten pant. I andre kvartal 2017 hadde selskapet en gjeld på 10,7 milliarder kroner og en negativ egenkapital på 558 millioner kroner.

