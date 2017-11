Forbrukerrådet sa nei til forliksforhandlinger med DNB

NTB Innenriks

Det melder Dagens Næringsliv.

Forbrukerrådet har gått til sak med krav om at DNB betaler tilbake 690 millioner kroner til kunder som har investert i fond som skulle være aktivt forvaltet, til forskjell fra fond som kun følger børsen. Rådet mener banken ikke har gitt de 180.000 kundene den fondsforvaltning de har betalt for.

– Vi mener Forbrukerrådets påstander er grunnløse, og at resultatene våre viser det, men vi mener likevel det hadde vært ansvarlig for begge parter å finne en løsning utenfor rettssalen, sier DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld.

Forbrukerrådets fagdirektør for finans Jorge Jensen sier deres mål er å få en prinsipiell avgjørelse.

– Selv om DNB i et forlik kan si at de vil endre sine vilkår for hva som er aktivt forvaltet fond, så vil jo ikke det ha noen betydning for andre aktører i bransjen. Det er det bare en dom som kan skaffe oss, sier Jensen til avisen.

Saken starter i Oslo tingrett 20. november.

